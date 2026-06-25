Siemens sorgt in Fürstenfeld für 150 neue Jobs

Hoffnung auf weitere Siemens-Investitionen

Das Werk läuft bereits in Vollbetrieb, am Donnerstag wurde es offiziell eröffnet. Mit dabei waren sowohl Verkehrsminister Peter Hanke als auch die beiden steirischen Landeschefs Mario Kunasek und Manuela Khom, die unisono die Bedeutung der Kooperation zwischen Bund, Land und Unternehmen hervorhoben. Seitens Siemens strich man zudem die steirische Forschungslandschaft hervor. „Daneben darf man aber eines nicht vergessen: Wir haben auch hochqualifizierte, fleißige Fachkräfte, ohne die so etwas nie möglich wäre“, betont Kunasek.