Ältester Profi-Kicker verlängert seinen Vertrag

In der vergangenen, verkürzten Saison kam „King Kazu“ immerhin zu sechs Einsätzen, zuletzt im Alter von 59 Jahren, 3 Monaten und 12 Tagen. Damit baute er seinen eigenen Altersrekord weiter aus. Nach einer Umstellung des Spielkalenders geht es nun im Herbst statt wie bisher im Frühjahr in die neue Punktejagd. „Ich werde mit Begeisterung täglich im Training mein Bestes geben, damit das Team in die zweite Liga aufsteigt“, sagte Miura bei der Vertragsverlängerung.