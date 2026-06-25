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Japaner in 42. Saison

Ältester Profi-Kicker verlängert seinen Vertrag

Fußball International
25.06.2026 16:43
Kazuyoshi Miura
Kazuyoshi Miura(Bild: AFP/APA/JIJI PRESS/STR)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der weltweit älteste Profi-Fußballer hängt noch eine weitere Saison an. Im Vergleich zu Kazuyoshi Miura besteht die 40er-WM-Garde um Cristiano Ronaldo und Luka Modric aus Jungspunden. Der Japaner wird nämlich am 26. Februar 2027 60 Jahre alt werden und da beim japanischen Drittligisten Fukushima United unter Vertrag stehen. 

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Er war im Dezember zum Club gestoßen. Sein neuer Kontrakt läuft bis Ende Juni nächsten Jahres. Ex-Nationalspieler Miura geht in seine 42. Profi-Saison.

  In der vergangenen, verkürzten Saison kam „King Kazu“ immerhin zu sechs Einsätzen, zuletzt im Alter von 59 Jahren, 3 Monaten und 12 Tagen. Damit baute er seinen eigenen Altersrekord weiter aus. Nach einer Umstellung des Spielkalenders geht es nun im Herbst statt wie bisher im Frühjahr in die neue Punktejagd. „Ich werde mit Begeisterung täglich im Training mein Bestes geben, damit das Team in die zweite Liga aufsteigt“, sagte Miura bei der Vertragsverlängerung.

Start bei Pele-Klub
Seine erste Profi-Station war 1986 beim Pele-Klub Santos gewesen, nachdem er vier Jahre vorher als 15-Jähriger auf eigene Faust nach Brasilien gereist war. Miura spielte u.a. auch für FC Genoa, Dinamo Zagreb, Sydney FC und in Portugal für Oliveirense. 1990 gab er sein Nationalteam-Debüt. In 89 Einsätzen kam er auf 55 Tore und ist damit der zweiterfolgreichste Offensivspieler in Japans Nationalteam. Zwei Jahre nach Japans erstem WM-Auftreten im Jahr 1998 beendete Miura seine internationale Karriere. Seine nationale dauert 26 Jahre danach weiter an.

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