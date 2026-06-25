Steirer verschärfen Hausordnung in Asylquartieren

Nun wurde eine Hausordnung für Grundversorgungsquartiere beschlossen. So müssen Leitungsbezieher täglich Anwesenheitslisten unterzeichnen, jede Abwesenheit ist zu melden. Mit Strom, Wasser und Heizenergie soll sparsam umgegangen werden, Möbel und Einrichtung sind schonend zu behandeln. Verschmutzungen und unerlaubte Müllablagerungen sind verboten, die Mülltrennung ist einzuhalten. Besuche werden eingeschränkt und sind nur noch bis 22 Uhr möglich, Nacht- und Mittagsruhe sind einzuhalten. Wird grob oder wiederholt gegen diese Regeln verstoßen, können Leistungen eingeschränkt oder gänzlich eingestellt werden.