400-Terabyte-Magnetband von Fujifilm angekündigt

Für Privatnutzer sind Magnetbänder ein Relikt aus einer längst vergangenen Zeit der IT und durch Disketten, optischen Discs, Festplatten und SSDs abgelöst worden. Bei der Langzeit-Archivierung im Business-Umfeld sind Magnetbänder ob ihrer günstigen Preise aber immer noch beliebt. Und bei Fujifilm will man, dass das so bleibt und forscht an einem Magnetband, auf dem über 400 Terabyte komprimierte Daten Platz finden sollen.