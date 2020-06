Googler wollen keine Software an Polizei verkaufen

„Unser Geschäft sollte nicht von rassistischer Polizeiarbeit profitieren“, heißt es in dem Schreiben, das der Nachrichtenagentur Reuters vorliegt. Die Mitarbeiter berufen sich auf den Verkauf des G-Suite-Pakets an die Polizei in Clarkstown, New York, das Anwendungen für E-Mail-Programme, Dokumentenbearbeitung und Dateispeicherung enthält.