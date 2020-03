Führerschein-Neulinge bekommen Fristverlängerung

Die beiden Autofahrerklubs bieten nunmehr an, dass gebuchte Kurse später nachgeholt werden können. Der ÖAMTC wies darauf hin, dass bereits gebuchte Mehrphasen-Trainings beim Klub umgebucht werden können. Mit aktuellem Stand erwartet die ÖAMTC-Fahrtechnik, ihren Vollbetrieb per Montag, 20. April 2020, wieder aufnehmen zu dürfen. Die Fahrtechnik wird die Anzahl an Mehrphasen-Trainings mit Pkw und Motorrad in allen acht Fahrtechnik-Zentren Österreichs erhöhen, sodass Trainings-Rückstaus für alle Führerscheinneulinge möglichst kurzfristig abgearbeitet werden können.