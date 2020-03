Privatflieger meldet kräftiges Buchungsplus

Die Infektionsgefahr sei bei Businessfliegern viel geringer, sagt GlobeAir-Chef Bernhard Fragner. Auch preislich könne man mit den Airlines mithalten: So koste ein Business-Class-Ticket für vier Personen von Paris nach Genf im Durchschnitt 2200 Euro, ein Privatjet-Flug auf derselben Strecke koste 4200 Euro, also 500 Euro mehr pro Person. Allerdings habe auch GlobeAir die Flüge in italienische Krisenregionen eingestellt, weil diese von der italienischen Regierung bis zum 3. April 2020 unter Quarantäne gestellt seien.