Corona: Salvini fordert Sperrzone für ganz Europa

Zahl der Corona-Toten in Italien steigt rasant

Italien hat die höchste Zahl an nachgewiesenen Covid-19-Toten nach China. Die Zahl der Coronavirus-Toten in Italien steigt trotz rigider Quarantänemaßnahmen rasant: 631 Todesopfer betrug am Dienstag in Italien die aktuelle Corona-Bilanz, das waren 168 Tote mehr als noch am Vortag, teilten die regionalen Behörden in Mailand mit. Damit wurde die bisher höchste Zahl an Todesfällen an einem Tag registriert. Die Zahl der Infizierten kletterte auf 8514, am Vortag waren es noch 7985. 1004 Patienten sind inzwischen genesen.