Citroën Ami: So geht der Kleine wirklich in Serie

Das strikte Tempolimit ist allerdings ein geschickter Schachzug von Citroën: So dürfen in seinem Heimatland sogar 14-jährige mit dem Zwerg auf Tour gehen. So positionieren ihn die Franzosen also weniger als Konkurrenz zum Auto, sondern viel mehr zu Mofas und anderen Zweirädern - mit einem Dach über dem Kopf, einer Knautschzone und besseren Transportmöglichkeiten. Zudem will Citroën den Zugang zum Ami so einfach wie möglich gestalten: In Frankreich soll man den Stromer schon ab knapp 20 Euro im Monat leasen können, wer den kleinen Flitzer kaufen will, muss lediglich 6900 Euro auf den Tisch legen. Das macht ihn auch für Unternehmen interessant, die sich ein paar Amis als Pool-Fahrzeuge für die Mitarbeiter in die Garage stellen könnten. Außerdem integriert der Autobauer den Ami in seinen Carsharing-Dienst Free2Move, worüber er zum Minutenpreis von 26 Cent zu mieten sein soll. Sicher ist, dass die Franzosen auch beim Vertrieb neue Wege gehen wollen: Neben den klassischen Citroën-Händlern soll der Ami auch komplett online gekauft werden können.