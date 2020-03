Wenn die Psyche der Haut schadet

Wichtigste Medizin wird für viele Menschen, die an chronischen Hautkrankheiten leiden, das Reden sein! Heilung können die Ärzte oft nicht in Aussicht stellen. Also müssten die Dermatologen viel mehr mit ihren Patienten sprechen. Dazu sind sie wohl bereit, aber aus Gründen der Überlastung meistens nicht in der Lage. Da sollte in unserem neuen Gesundheitssystem nicht nur nachgedacht, sondern auch gehandelt werden. Wenn bei Hautkrankheiten die Seele ebenfalls therapiert wird, erspart man den Betroffenen viel Leid! So wäre beispielsweise bei Neurodermitis in 20 Prozent aller Fälle eine begleitende Psychotherapie eigentlich unverzichtbar. Auch diesbezüglich gibt es bereits wissenschaftliche Arbeiten.