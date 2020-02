Entschädigung: „Werd' ich das noch erleben?“

In der Eurofighter-Causa geht es wieder einmal rund: In der ORF-Sendung „Im Zentrum“ am Sonntagabend hat Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) eine „größere Wiedergutmachungssumme“ vom Eurofighter-Hersteller Airbus gefordert. Er erzählte auch, dass er damals angeklagt wurde und „wie man auch verfolgt und bedroht wird von denen“. Unsere Leser haben fleißig diskutiert und wir haben hier für Sie die besten Meinungen noch einmal zusammengefasst.