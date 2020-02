„Kunai“: Samurai-Tablet schnetzelt durch Roboter

Die Menschheit wurde in der Welt von „Kunai“ beinahe ausgelöscht, als die Seele eines uralten Kriegers in einem Kampfroboter mit Tablet-Kopf erwacht. Der Protagonist namens Tabby schnetzelt sich fortan durch böse Roboter und versucht, die außer Kontrolle geratene KI in ihre Schranken zu verweisen.