Google spendiert Kartendienst Maps neue Funktionen

Der Internetkonzern kündigte zudem an, künftig in der sogenannten Transit-Funktion nicht nur anzeigen zu wollen, wie voll Bus oder Bahn wahrscheinlich sein werden, sondern auch, ob diese barrierefrei sind. Die dafür nötigen Informationen sollen von Passagieren kommen, die die gleiche Strecke bereits gefahren sind. Das Feature soll ab März zunächst in einigen Großstädten ausgerollt werden, die Verfügbarkeit variiere dabei von Land zu Land und sei von den lokalen Verkehrsbetrieben abhängig, betont Google.