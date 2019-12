Sechs Antworten für E-Auto-Fahrer im Winter

Wie kann man als Fahrer die Batterie entlasten?

Wer seinen Akku schonen will, hält ihn warm. Bei starker Kälte sollte das E-Auto daher möglichst in der Garage parken, das Pedelec vielleicht sogar im Hausflur. Und auch das Laden klappt bei Wärme besser. E-Bike-Fahrer sollten die Batterie daher ruhig in der Wohnung auffüllen.