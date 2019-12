Wenig Bewegung nicht schuld an zu vielen Kilos

Eine aktuelle Studie der Baylor University im US-Bundesstaat Texas beweist nun überraschenderweise, dass vor allem die falsche Ernährung schuld am Übergewicht des Nachwuchses ist. Für die Untersuchung verglichen die Wissenschafter Kinder aus den USA und Großbritannien mit dem Nachwuchs von indigenen Völkern aus dem Gebiet des Amazonas. Obwohl die Probanden in den Industrieländern viel mehr sitzen und in einer hygienischen Umgebung aufwachsen, verbrauchen sie an einem Tag gleich viel Kalorien wie die Vergleichsgruppe aus Südamerika – obwohl das Immunsystem der Kinder aus dem Regenwald ständig gegen Viren und Bakterien kämpft.