KI-Netzwerk etabliert zwei Standorte in Österreich

Im Herbst hat die Basisinitiative die ersten „ELLIS-Units“ ausgeschrieben, die sich der Forschung in dem Bereich widmen sollen. Nun wurden aus 28 Einreichungen die ersten 17 dieser Forschungseinheiten aufgrund ihrer wissenschaftlichen Exzellenz ausgewählt - eine davon an der Universität Linz und dem AI Lab am Linz Institute of Technology (LIT), die andere am Institute of Science and Technology (IST) Austria in Klosterneuburg (NÖ). Der Linzer ELLIS-Standort wird von Sepp Hochreiter koordiniert, der auch im Vorstand des Netzwerks sitzt, die Einheit in Klosterneuburg von Christoph Lampert.