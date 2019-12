JKU gibt Artificial Intelligence Sicherheitsgurt

Der Hype um die Artificial Intelligence beflügelt auch die JKU: Das neu eingeführte Studium startet mit zirka 430 Studentinnen und Studenten, zirka, weil dieser Tage noch eine Nachfrist läuft. In Linz bekommt die Künstliche Intelligenz auch eine Art „Sicherheitsgurt“ aus aktuellen gesellschaftspolitischen Fragestellungen. Rektor Meinhard Lukas bringt dieses Anliegen so auf den Punkt: „Technologisch ist natürlich alles machbar, siehe die Nutzung der Atomenergie. Aber was wollen wir, was dürfen wir und wie nützt das der Gesellschaft?“