Alles Geld in Facebook-Werbung gesteckt: bankrott!

Eigentlich wollte das texanische Start-up Unicorn Rides mit seinen 700 US-Dollar teuren E-Scootern die Welt erobern. Doch nach 350 verkauften Fahrzeugen ist schon wieder Schluss: Die Firma hatte einen Großteil ihrer Gelder in Facebook-Werbung gesteckt, um ihre Produkte bekannt zu machen. So viel, dass am Ende nichts mehr für die Produktion der Scooter und die Gehälter der Mitarbeiter übrigblieb.