Türkis-Grün ist „einzig mögliche Kombination“

Am Abend wird weiter sondiert

Die Sondierungsteams der ÖVP und der Grünen stehen jedenfalls schon in den Startlöchern, denn am Abend wird wieder weiterverhandelt. Die letzte Sondierungsrunde steht dann am Freitag auf dem Programm - an diesem Tag wird es von ÖVP-Chef Kurz und Grünen-Chef Kogler auch ein Gesamtresümee über die Sondierungen geben. Bisher zeigten sich die beiden Parteichefs äußerst zugeknöpft.