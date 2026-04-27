Auto komplett verwüstet: Vandale nun geschnappt

Dieser Fall sorgte kurz vor Weihnachten für Kopfschütteln: In der Nacht auf den 17. Dezember 2025 wurde ein am Parkplatz beim Bahnhof Mötz abgestellter Pkw Ziel einer regelrechten Verwüstungsaktion. Ein zunächst unbekannter Täter schlug Scheiben ein, riss Karosserieteile herunter und hinterließ ein Bild der Zerstörung – am Auto entstand Totalschaden.