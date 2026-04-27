Auto komplett verwüstet: Vandale nun geschnappt

Nach einer brutalen Zerstörungsaktion auf einem Parkplatz in Mötz in Tirol konnte die Polizei nun einen Verdächtigen ausforschen. Der 37-jährige Mann zeigte sich geständig, sein Motiv ist noch unklar.
Dieser Fall sorgte kurz vor Weihnachten für Kopfschütteln: In der Nacht auf den 17. Dezember 2025 wurde ein am Parkplatz beim Bahnhof Mötz abgestellter Pkw Ziel einer regelrechten Verwüstungsaktion. Ein zunächst unbekannter Täter schlug Scheiben ein, riss Karosserieteile herunter und hinterließ ein Bild der Zerstörung – am Auto entstand Totalschaden.
Intensive Spurensicherungsarbeit brachte Erfolg
Monatelang tappten die Ermittler im Dunkeln, doch intensive Spurensicherungsarbeiten brachten nun den Durchbruch: „Beamte der Kriminalassistenz konnten einen 37-jährigen Österreicher als Tatverdächtigen ausforschen“, heißt es seitens der Polizei.
Anzeige auf freiem Fuß
Bei seiner Einvernahme zeigte sich der Mann umfassend geständig. Das Motiv ist derzeit noch Gegenstand weiterer Ermittlungen. „Der 37-Jährige wird auf freiem Fuß an die Staatsanwaltschaft angezeigt“, so die Exekutive.
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