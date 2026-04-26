Hoffnung für „Timmy“: Ein Kasten soll ihn retten

Es geht in ein „Stahl-Aquarium“

Der Buckelwal, der auf einer riesigen Sandbank liegt, soll aber nicht über den Meeresboden gezogen werden, sondern schwimmend ins Becken kommen. Gelingen soll dies mit einer Netzplane, die unter den Wal geführt werde. Aufgrund der Sicherung mit Schifffahrtsseilen soll sie wie ein „U“ um seinen Körper liegen, denn dadurch könne er nicht ausbrechen.