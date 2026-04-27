Sollen anonyme Anzeigen abgeschafft werden?

Anonyme Anzeigen gelten einerseits als wichtiges Mittel, um Missstände ohne Angst vor Repressalien zu melden. Andererseits geraten sie immer wieder in die Kritik, weil sie auch für gezielte Falschbeschuldigungen genutzt werden können. Wie sehen Sie das? Diskutieren Sie mit und sagen Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren!