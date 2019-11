Bot Strache sechsstellige Summe für Ibiza-Video?

Es waren nur sieben Minuten von insgesamt sieben Stunden Videomaterial, die reichten, um Heinz-Christian Strache vom politischen Parkett zu fegen. Strache sieht sich bis heute als Opfer einer Verschwörung, klagte erfolglos auf Herausgabe des berüchtigten Videos, das 2017 in einer Villa auf Ibiza entstand und mit seinem Auftauchen am 17. Mai 2019 die innenpolitischen Verhältnisse in Österreich komplett auf den Kopf stellte. Jetzt wurde bekannt, dass Strache nicht nur über den Rechtsweg versucht haben soll, an das brisante Material zu kommen, sondern angeblich auch Bares bot - was der ehemalige FPÖ-Chef freilich dementiert.