Kompletter „Superman“ auf Glasscheibe gespeichert

„Wichtiger Meilenstein“

Die Lagerung des gesamten „Superman“-Films in Glas sei ein wichtiger Meilenstein, sagte Microsoft-Manager Mark Russinovich. „Ich sage nicht, dass alle Fragen vollständig beantwortet wurden, aber es sieht so aus, als wären wir jetzt in einer Phase, in der wir an der Verfeinerung und dem Experimentieren arbeiten, statt die Frage zu stellen: ‘Können wir es tun?‘“