Neue EU-Kommissarin setzt auf KI und Digitalsteuer

Die EU wolle auf einer globalen Vereinbarung aufbauen, gelinge dies aber nicht bis Ende 2020, „dann sind wir bereit zu handeln“, sagte die designierte EU-Vizekommissionspräsidentin. Vorschläge für einen europäischen Ansatz zur Entwicklung der Künstlichen Intelligenz will die dänische Liberale bereits in den ersten hundert Tagen ihrer Tätigkeit in der neuen EU-Kommission machen. „Wir brauchen Regeln, um sicherzustellen, dass Künstliche Intelligenz ethisch eingesetzt wird, um menschliche Entscheidungen zu unterstützen, und nicht um sie zu untergraben.“