Autonomer Golfball macht Einlochen zum Kinderspiel

Inspiriert von der Assistenztechnologie in seinen Fahrzeugen, hat der japanische Autobauer Nissan einen autonomen Golfball entwickelt, der - so die Botschaft eines Videos - das Einlochen zum Kinderspiel macht. Eine Kamera erfasst dabei Golfball und Loch, anschließend berechnet das Überwachungssystem, wie beim Autofahren, die passende Route zum Ziel. Ein interner Elektromotor im Ball erledigt den Rest. Einziger Wermutstropfen: Bislang handelt es sich bei dem Golfball lediglich um ein Konzept. Dass der autonome Golfball jemals in den Handel kommt, darf bezweifelt werden.