Online-Shopping: Immer mehr Läden stehen leer

Auch zahlreiche andere elektronische Services bremsen laut dem Beratungsunternehmen RegioPlan die Expansionslust der stationären Händler. So sei es etwa nicht mehr notwendig, wegen Bankgeschäften oder Behördenwegen in die Stadt zu kommen. „Das alles spiegelt sich in den Frequenzzahlen wider und die zumeist üppigen Verkaufsflächen in den Einkaufszentren am Stadtrand tun ihr übriges“, so RegionPlan in einer Mitteilung.