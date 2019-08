Blutspendedienst gab Gesundheitsdaten an Facebook

Facebook-Pixel „sorglos“ implementiert

Was die potenziellen Spender allerdings nicht ahnten: Durch den „sorglosen“ Einsatz des sogenannten Facebook-Pixel - einem in Millionen Websites verwendeten Software-Code, der für gezielte Werbeanzeigen Informationen über das Verhalten der Besucher an Facebook sendet - wurden einer technischen Analyse der Zeitung zufolge alle Antworten („Ja“ oder „Nein“) an das soziale Netzwerk gesendet.