Kindesmisshandlung live auf Facebook gestreamt

Der Vorfall ereignete sich bereits in der Nacht zum Sonntag in Leiden bei Den Haag, teilte die Polizei am Montag mit. Anhand von Gegenständen auf dem Video konnten die Ermittler die Wohnung identifizieren. Dort trafen sie auf den 27-jährigen mutmaßlichen Täter und einen achtjährigen Buben. Das Kind musste den Angaben zufolge nicht ärztlich behandelt werden. Es bekomme aber psychische Hilfe.