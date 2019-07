Mann fährt mit E-Scooter 7 Kilometer auf Autobahn

Weil er nicht auf seinen Zug warten wollte, ist ein 28-Jähriger in Deutschland kurzerhand mit seinem E-Tretroller über die Autobahn A46 gefahren. Seine ungewöhnliche Reise begann am Montagnachmittag am Bahnhof im nordrhein-westfälischen Erkelenz: „Er nahm die Navigationsfunktion seines Mobiltelefons in Anspruch und ließ sich hierüber über die Autobahn leiten“, teilte die Polizei mit.