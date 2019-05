Kabelloser Klanggenuss mit Multi-Room-Speakern

Per App lässt sich dabei bequem bestimmen, wo welche Musik in welcher Lautstärke erklingen soll. So können Nutzer ihre Playlists gleichzeitig auf allen Lautsprechern oder gezielt in einzelnen Räumen abspielen. Darüber hinaus lassen sich, zum Beispiel für einzelne Mitglieder einer Familie, bestimmte „Klangzonen“ einrichten, die, aus unterschiedlichen Musikquellen gespeist, den persönlichen Geschmäckern Rechnung tragen.