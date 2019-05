Spenderorgan brauste per Drohne zu Transplantation

Der jüngste Test fand in der US-Großstadt Baltimore statt. Die Spenderniere wurde - gekühlt in einer Transportbox - von einer speziell angefertigten achtmotorigen Drohne aus dem Westen der Stadt ins einige Meilen entfernte University of Maryland Medical Center transportiert. Der Transport dauerte rund zehn Minuten. Im Krankenhaus wurde die Niere vom Team um Scalea in Empfang genommen und einer 44-jährigen Frau transplantiert, die seit acht Jahren auf regelmäßige Dialyse angewiesen war. Die Patientin nach dem Eingriff: „Die ganze Sache ist erstaunlich!“