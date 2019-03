„Der Faschingsdienstag bleibt mir in Erinnerung“

„Die Medikamenteneinstellung war kein Honigschlecken, ich verbrachte länger im Krankenstand und fiel in ein Loch. Zum Glück fand ich bald die PH Austria Lungenhochdruck-Initiative. Ich informierte mich, kehrte zu meiner Arbeit in der öffentlichen Verwaltung der Stadt Graz zurück. Mein tolles Team unterstützt mich sehr! So habe ich mein Leben an diese Krankheit angepasst, achte auf meine Bedürfnisse und drücke diese auch aus. Was manchmal aussieht wie Egoismus, ist für mich Überlebensstrategie. Natürlich gibt es Rückschläge, Tage, an denen es mir schlecht geht, Zeiten der Verzweiflung, Trauer, Angst und Wut. Aber es gibt auch Tage, an denen ich fast vergesse dass ich diese Krankheit habe - das sind meine Lieblingstage!“, bleibt die Patientin optimistisch.