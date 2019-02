Regierung: „Kirchenglocken bald aus 3D-Drucker“

Halle E im Wiener Museumsquartier: 800 Gäste nehmen ihren Platz auf der Tribüne und am Parterre ein - mit Blick auf eine riesige Bühne mit Videowall. Nach der Begrüßung folgt eine unterstützende Videobotschaft von Bundeskanzler Sebastian Kurz, der an diesem Abend noch in den USA weilt. Dann ein weiterer (Image-)Film, der das Ziel der Initiative erklärt: „Es geht um die beste Zukunft.“ Man wolle „die digitalen Innovationen in die Klassenzimmer bringen, die Verwaltung für die Bürger und die Unternehmen vereinfachen und die Infrastruktur im ganzen Land ausbauen“.