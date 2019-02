Warmer Empfang für „very young leader“

TV-Bericht: „Migrations-Hardliner zu Besuch“

Auch in US-Medien war der Arbeitsbesuch ein wichtiges Thema. Es war vom Besuch des „Migrations-Hardliners“ bei Trump die Rede. In einem Online-Artikel des TV-Senders ABC News wurde darauf hingewiesen, dass Kurz der jüngste Regierungschef Europas sei, aber trotzdem „kein Politneuling“. Nicht fehlen durfte auch der Hinweis, dass die FPÖ, mit der er nach der Nationalratswahl 2017 eine Koalition gebildet hatte, „ursprünglich von früheren Nazis in den 1950er-Jahren gegründet“ worden sei. Als Kanzler halte Kurz an einer Pro-EU-Haltung fest, während er die Bewahrung der österreichischen Traditionen und den Kampf gegen illegale Immigration betone. Kritiker hielten ihm vor, dass seine Migrationspolitik „dazu beiträgt, Europa noch weiter nach rechts zu schieben“, hieß es in dem Artikel, in dem Kurz auch als „aktiver Kritiker“ der deutschen Kanzlerin Angela Merkel dargestellt wurde.