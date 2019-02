Das unterscheidet Frau & Mann beim Elektronik-Kauf

Frauen wollen ihre Geräte lieber sofort

Wenn Frau sich für ein bestimmtes Gerät entschieden hat, legt sie Wert darauf, dass es lagernd ist und sie es gleich kaufen und mitnehmen kann. So ticken rund 61 Prozent der Frauen. Männer sind im Zweifel geduldiger und warten gegebenenfalls auch etwas. Nur 47,4 Prozent der Männer gaben in der Studie an, Wert darauf zu legen, ein bestimmtes Gerät sofort mitnehmen zu können, wenn die Entscheidung dafür gefallen ist.