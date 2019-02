Überhitzungsgefahr: Rückruf von AXE-Lautsprecher

Der Hersteller Unilever hat das USB-Ladekabel und den Lautsprecher aus dem „AXE Dark Temptation Geschenkset mit Floating Speaker“ zurückgerufen. Man könne nicht ausschließen, dass das Kabel in seltenen Fällen beim Aufladen des Lautsprechers überhitzen kann, hieß es am Montag in einer Aussendung. Deshalb habe man sich zu einem freiwilligen Rückruf von Lautsprecher und USB-Kabel entschlossen.