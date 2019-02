Elektro-SUV Mercedes EQC ist schwer zu bekommen

Das Elektro-SUV Mercedes EQC ist Monate vor dem Marktstart bereits quasi ausverkauft. „Wir sind sicher, dass wir die Nachfrage in 2019 nicht befriedigen können und vermutlich auch 2020 nicht“, so Daimler-Chef Dieter Zetsche in einem Interview mit „Welt Online“. Ob das nun ein Zeichen für den unerwarteten Erfolg des E-Crossovers oder eher ein Indiz für zu geringe Fertigungskapazitäten ist, lässt er offen. Auf Nachfrage wollte sich Daimler zu den Produktionsplanungen für das Modell nicht äußern.