Amazon investiert massiv in selbstfahrende Autos

Amazon hat seinerseits in den vergangenen Jahren seine Geschäftsfelder zunehmend über den Onlinehandel hinaus erweitert. Der Konzern bietet einen Streamingdienst an, für den es eigene Serien produziert, bietet Kunden die Speicherung von Daten in einer sogenannten Cloud an und übernahm 2017 die US-Biosupermarktkette Whole Foods.