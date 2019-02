Schließt Italien Huawei und ZTE vom 5G-Ausbau aus?

„Meinungsbildung noch nicht abgeschlossen“

Die Zukunft von Huawei in Deutschland ist vorerst offen. Zwar diskutierten mehrere Minister laut Regierungskreisen über den Umgang mit Huawei beim anstehenden Ausbau des 5G-Netzes. Doch „die Meinungsbildung in der Bundesregierung ist noch nicht abgeschlossen“, sagte am Mittwoch Regierungssprecher Steffen Seibert. Es gehe darum, Sicherheitsrisiken zu minimieren.