Notebooks für alle Fälle: Worauf es heute ankommt

Microsoft Surface Pro 6: Tastatur-Tablets gibt es viele, geprägt hat die Produktkategorie in den letzten Jahren aber der US-Softwareriese Microsoft. In der mittlerweile sechsten Generation verfügt das Surface Pro über einen Intel-Prozessor der achten Generation, was insbesondere der Akkulaufzeit von bis zu 13,5 Stunden zugutekommt. Mit dem optionalen Tastatur-Cover und dem drucksensitiven Engabestift gibt das Surface Pro 6 ein ausnehmend flexibles mobiles Arbeitsgerät ab, das sich gut für Notizen und die PDF-Lektüre eignet.