Black Friday: Shopping-Rausch gipfelt am Sonntag

Shopping-Rausch gipfelt am Sonntag

Arvato wickelt den Zahlungsverkehr für mehr als die Hälfte der 100 größten Online-Händler ab. Bereits vergangenes Jahr lag die Zahl der Bestellungen in den Tagen rund um den Black Friday beim Dreieinhalbfachen dessen, was die Händler normalerweise rund um einen Freitag verkaufen, beobachtete Kalchthaler. Die Spitze erreicht der Shopping-Rausch am Sonntagabend. „Da wird vier Mal so viel bestellt wie an einem normalen Sonntag“, sagte Kalchthaler.