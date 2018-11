Bleiberecht: Kickl weist Landeschef in Schranken

Kurz droht Vorarlberg mit „strengerer Kontrolle“

Am Donnerstag gab es in Bregenz eine emotionale Diskussion mit Teilnehmern des Europa-Bürgerdialogs, in der es heftige Kritik an der Bundesregierung wegen der umstrittenen Abschiebung in Vorarlberg hagelte. Bundeskanzler Sebastian Kurz reagierte in einem Interview in den „Vorarlberger Nachrichten“ scharf auf die Vorwürfe.