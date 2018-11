Bleiberecht: Auch Sobotka gegen Länder-Einmischung

Nach Kanzler, Vizekanzler und Innenminister hat nun auch Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) der Forderung der beiden Landeshauptleute Markus Wallner (ÖVP, Vorarlberg) und Peter Kaiser (SPÖ, Kärnten) nach Mitsprache für Länder und Gemeinden bei der Entscheidung über humanitäres Bleiberecht für Asylwerber eine Abfuhr erteilt. „Es gibt gesetzliche Normen und die müssen für das gesamte Bundesgebiet gelten“, so Sobotka am Sonntag in der ORF-„Pressestunde“.