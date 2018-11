Kurz Richtung Vorarlberg: „Strengere Kontrolle“

Nach der emotionalen Diskussion mit Teilnehmern des Europa-Bürgerdialogs in Bregenz und der heftigen Kritik an der Bundesregierung wegen einer umstrittenen Abschiebung in Vorarlberg hat Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) ebenso scharf auf die Vorwürfe reagiert. Einen Vorfall in Sulzberg mit einer Schwangeren nannte der Regierungschef „unfassbar“. Dafür seien aber die Vorarlberger Behörden verantwortlich. „Wenn so etwas noch einmal vorkommen sollte, dann wird es eine strengere Kontrolle vonseiten des Bundes geben“, warnte Kurz.