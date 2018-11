Künstliche Intelligenz narrt Fingerabdruck-Scanner

Fingerscanner suchen nach gewissen Eigenschaften

Die Fingerscanner in vielen Smartphones suchen in der Praxis genau nach diesen Eigenschaften - und lassen den künstlichen Fingerabdruck der Forscher in vielen Fällen als Schlüssel zum Smartphone gelten. Im Grunde handle es sich um eine Art Generalschlüssel für Fingerscanner, schreibt das IT-Portal „Golem“ am Donnerstag.