Falt-Handys: Was sie können, wer davon profitiert

2019 wird es ernst: Samsung will sein erstes Smartphone zum Falten auf den Markt bringen und auch von anderen Herstellern dürften entsprechende Geräte kommen. Mobilgeräte, die sich vom Handy in ein Tablet verwandeln, sind also greifbar. Aber welche Fähigkeiten werden solche Geräte haben? Und wie steht es um die Hardware-Spezifikationen der Displays: Reicht die gebotene Schärfe? krone.at hat auf der Samsung Developers Conference in San Francisco nachgeforscht.