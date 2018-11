Kommt 2019: Samsung enthüllt das Falt-Smartphone

Traditionell präsentieren die Koreaner ihre Smartphone-Neuheiten zweimal im Jahr: Am Mobile World Congress in Barcelona im Frühjahr und am Rande der Internationalen Funkausstellung in Berlin im Herbst. Stimmt Samsungs Versprechen einer baldigen Massenproduktion solcher Bildschirme, dürfte also im Frühling mit einem faltbaren Samsung-Smartphone zu rechnen sein.