Experten: „Krieg um IT-Sicherheit ist verloren“

Genau an dieser Stelle würde Lutz Prechelt von der Freien Universität Berlin ansetzen. Man könne ohnehin fix davon ausgehen, dass es keine 100-prozentige IT-Sicherheit gibt. Daher stelle sich die Frage nach der Organisation der Systeme: „Muss alles, was vernetzt ist, wirklich vernetzt sein?“, forderte Prechelt ein Umdenken, etwa ob es notwendig sei, dass selbst Wasserversorger digital und vernetzt sein müssen. Sinisa Matesic von der ETH Zürich setzte dem entgegen, dass dieser Zug längst abgefahren sei: „Alles bewegt sich in Richtung digital.“