Tschechien verbietet Drohnen über Nationalparks

In Tschechien gibt es vier Nationalparks: im Elbsandsteingebirge in der Böhmisch-Sächsischen Schweiz, im Böhmerwald an der Grenze zu Bayern, im Riesengebirge an der Grenze zu Polen und im Thayatal in Südböhmen an der Grenze zu Österreich. Bei Zuwiderhandlung droht eine Geldstrafe von mindestens knapp 400 Euro. Wer dennoch nicht auf Drohnenaufnahmen verzichten möchte, kann bei den zuständigen Nationalparkverwaltungen eine Ausnahmegenehmigung beantragen.